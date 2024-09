Moldova și Lituania vor semna un plan comun de acțiuni pentru sectorul justiției – Ce prevede documentul

13:40

Novak Djokovic a fost învins în turul 3 de la US Open de Alexei Popyrin. Australianul a făcut meciul vieții și s-a impus cu 6-4, 6-4, 2-6, 6-4, astfel că va juca în premieră în optimile de finală ale unui Grand Slam. Eșecul lui Nole marchează o premieră în ultimii 22 de ani în circuitul ...