Praf din zona deșertului Karakum, deasupra Republicii Moldova: când se va îndepărta de țară FOTO

15:20

Cu ocazia Zilei Limbii Române, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, a recitat o poezie scrisă de Ionela Hadârcă. La sfârșit, ambasadorul spune că ”identitatea culturală și lingvistică este un dar prețios, care ne unește și ne face mai puternici”. Anul trecut, tot de Ziua Limbii Române, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks […] The post (VIDEO)„Iar boierii necinstiți, dolofani și ghiftuiți, știu că votul se câștigă, nu se dă pe mămăligă?!” Janis Mazeiks, felicitare de Ziua Limbii Române appeared first on NewsMaker.