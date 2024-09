De ce autoritățile din Mongolia nu l-au arestat pe Putin în timpul vizitei sale? Răspunsul Guvernului țării

13:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu și omologul ei român, Klaus Iohannis au semnat „Declarația comună privind cooperarea bilaterală pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova". Documentul definește și întărește colaborarea pentru a consolida și proteja democrația și stabilitatea țării noastre. Aflat în vizită la Chișinău, Klaus Iohannis a declarat că astăzi „trăim cea mai bună și prolifică