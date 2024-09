Deepfake în Carvertical 18+. Victimele sunt hărțuite online și pe stradă. Internauții sesizează Centrul Anei Revenco

21:50

Copiii sub 2 ani nu ar trebui să fie expuși la ecrane, au declarat autoritățile suedeze, publicând noi recomandări privind timpul petrecut de copii în fața ecranelor. Pentru copiii sub doi ani, expunerea la ecrane ar trebui evitată complet, conform Agenției pentru Sănătate Publică. Copiii cu vârste între doi și cinci ani ar trebui să […]