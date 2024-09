Petru Hadârcă, actor și regizor: Europa pentru mine înseamnă posibilitatea de a fi liber, de a fi în siguranță

15:20

Suedia recomandă interzicerea accesului la ecrane pentru copiii cu vârsta sub doi ani Copiii cu vârsta sub 2 ani nu ar trebui să fie expuşi la ecrane, au îndemnat autorităţile suedeze luni, zi în care au publicat noi recomandări asupra timpului petrecut de copii în faţa ecranelor, transmite AFP, citată de Agerpres. Copiii cu vârsta sub doi ani ar trebui să fie ţinuţi departe de orice fel de ecran, a indicat Agenţia pentru Sănătate Publică într-un comunicat. Pentru copiii cu vârsta între doi şi c...