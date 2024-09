Cum s-a pomenit Piața Centrală din Chișinău cu o amendă de 85 mil. lei: „Am fost nevoiți să plătim lună de lună, până în 2021”

18:20

Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale, Irina Vlah, fondator şi preşedinte al „Platformei Moldova”, a venit cu un mesaj de felicitare în care a subliniat: „în acest an, Ziua Armatei Naţionale are un specific aparte şi când spun acest lucru am în vedere starea generală ce se atestă în armată, dar şi în societate. Din discuţiile cu unii dintre dvs., ştiu despre incertitudinea ce domneşte în Armata Naţională, despre întrebările la care căutaţi răspunsuri, despre lucrurile ce se întâmplă sub ochii dvs., iar uneori şi cu implicarea dvs.”.