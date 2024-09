Avionul președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, confiscat de SUA – Aeronava se afla în Republica Dominicană și a fost dusă în Florida

22:10

Începând cu acest sezon cea mai tare competiție europeană UCL se va desfășura sub un nou format, faza grupelor fiind înlocuită cu un campionat în care fiecare echipă va juca câte 8 meciuri în primă fază. Tragerea la sorți a avut loc astăzi la Monaco Astfel, adversarele echipelor din urna 1 Manchester City: Inter, PSG, ... Cea mai titrată competiție la fotbal, UEFA Champions League intră într-o nouă eră – La Monaco a avut loc tragerea la sorți – Dueluri de 5 stele în prima fază