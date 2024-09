Zelenski le cere din nou aliaților să permită Ucrainei atacuri cu rază lungă pe teritoriul rus

13:00

Deși sutem codași la venuturi pe cap de locuitori, numărul milionarilor din țara noastră a crește de la an la an. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că în 2023, numărul acestora a fost de 6416 de persoane, cu 1606 mai multe comparativ cu anul precedent. Cel mai tânăr are 19 ani.