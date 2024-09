Grupul de inițiativă în susținerea lui Avelin Tabarcea nu a fost înregistrat – Decizia luată de CEC

22:10

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat că se va alătura echipei electorale a Partidului Acțiune și Solidaritate pentru a sprijini referendumul pro-european, precum și pe Maia Sandu, candidatul PAS la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. În perioada în care va fi implicat în aceste activități, Spînu fie va lua concediu, fie ... Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu ar putea degreva din funcție – Când să va întâmpla asta