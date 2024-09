Interpol Moldova are o nouă șefă. Cine este Gabriela Cristea

17:00

Peste 20 de buticuri cu haine ard în piața centrală din orașului Bălți. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul s-a extins pe o suprafață de circa 100 m². Un incendiu de proporții a izbucnit la Piața Centrală din municipiul Bălți, au anunțat reprezentanții IGSU. Flăcările au cuprins inițial un container cu haine, extinzându-se […]