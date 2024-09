Polonia vrea să doboare rachete ruseşti deasupra Ucrainei; NATO se teme de o escaladare a războiului cu Rusia

13:40

Campioana en-titre e OUT! Surpriză mare la US Open 2024 Coco Gauff, deţinătoarea titlului, a fost eliminată în optimile de finală de la US Open, după ce a fost învinsă în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-3, de compatrioata sa Emma Navarro. Gauff (20 ani), numărul 3 mondial şi favorita publicului de la Flushing Meadows, a comis 19 duble greşeli şi 60 de erori neforţate pe parcursul jocului cu Navarro, cap de serie numărul 13. Ea părăseşte astfel competiţia la care a cucerit anul trecut primul său titlu d...