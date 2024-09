Mihai Popșoi participă la Forumul Strategic de la Bled. Se va întâlni cu mai mulți oficiali

09:20

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a felicitat toți elevii cu prilejul începutului noului an școlar. Totodată, el le-a urat un an frumos și cu multe rezultate. „Dragi prieteni, suntem la începutul noului an școlar. Și vrem să dorim tuturor copiilor, părinților, pedagogilor, evident, un an cât mai frumos, cu multe rezultate, cu multe emoții pozitive, […] Articolul VIDEO Ion Ceban a felicitat elevii cu începutul noului an școlar. „Vă dorim un an cât mai frumos” apare prima dată în Realitatea.md.