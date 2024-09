Yardsale Market 7-8 septembrie

13:50

Reprezentanții Partidului Social Democrat au declarat într-o conferință de presă, organizată pe 30 august, că autoritățile statului au recurs la acțiuni ilegale pentru a împiedica candidatul PSDE, Valeriu Pleșca, să participe la alegerile prezidențiale din 20 octombrie. Președinta Maia Sandu a declarat recent pe rețelele de socializare că toți cei care respectă legea au dreptul […] The post „Sunt unul dintre puținii mastodonți politici care a revenit în politica moldovenească” VS „Discuții ca între bărbați”. Pleșca îl acuză pe Ciocan de intimidări appeared first on NewsMaker.