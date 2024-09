Reguli mai stricte pentru lichide în bagajele de mână, în avion, pe toate aeroporturile din UE

12:20

Moldelectrica anunță opinia publică că, urmare a atacurilor ruse asupra infrastructurii critice ucrainene, există perturbări ale sistemului electroenergetic al blocului comun Ucraina – Moldova. Moldelectrica precizează că, în acest moment, situația este sub control. „Avem generare locală suficientă pentru a aplana perturbațiile neînsemnate", arată comunicatul Moldelectrica.