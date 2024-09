Peste 450 de mii de persoane au ridicat preparate compensate prescrise prin eRețeta

10:00

Pregătirile pentru noul an școlar sunt în plin proces în cele opt licee cu predare în limba română din stânga Nistrului. Directorii acestor instituții de învățământ sunt îngrijorați, având în vedere războiul din Ucraina, care se desfășoară în apropiere, și experiențele din anii trecuți când, sub amenințarea milițienilor, au fost constrânși să renunțe la arborarea drapelului Republicii Moldova și la intonarea imnului de stat. Între timp, autoritățile de la Chișinău nu dispun de informații care să indice că noul an școlar va începe cu dificultăți în cele opt licee cu predare în limba română din stânga Nistrului, dar nici nu exclud această posibilitate.