Ministrul Popșoi, despre Rusia: Nu vom permite forțelor străine să-și promoveze interesele meschine pe teritoriul țării noastre

09:20

Vlad Filat nu va mai candida la alegerile prezidențiale, așa cum anunțase anterior. Consiliul Național al PLDM a constat faptul că, deoarece autoritățile de la Chișinău nu au executat o hotărâre CEDO în raport cu Vlad Filat, acesta nu poate candida. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Politic …