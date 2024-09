Rusia, atacată cu un număr record de drone. Incendiu la o rafinărie de petrol din Moscova

09:20

Vladimir Putin va vizita Mongolia pe 3 septembrie, la invitația președintelui mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, pentru a participa la aniversarea de 85 de ani de la victoria comună a armatei sovietice și mongole asupra japonezilor la râul Khalkhin-Gol, a anunțat Kremlinul joi, 29 august. Pe lângă participarea la sărbători, Putin intenționează să discute despre dezvoltarea relațiilor […] The post Putin va fi arestat? Săptămâna viitoare merge în Mongolia, țară care are dreptul să facă acest lucru appeared first on NewsMaker.