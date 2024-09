Astăzi primul clopoțel sună în 108 instituții de învățământ; Prima lecție va avea genericul „Împreună pentru pace”

00:00

Cum AI este pe cale să schimbe radical industria modei; Brandurile se așteaptă să investească până la 3,5% din venituri Moda este o afacere dinamică. Majoritatea brandurilor de îmbrăcăminte realizează cel puțin două până la patru colecții pe an și, în timp ce vând colecțiile sezoniere curente, acestea le planifică pe următoarele cu cel puțin un an în avans, identificând tendințele pieței și materialele, relatează The Fashion Law. Perioada de vânzare este de aproximativ trei luni, iar stocurile n...