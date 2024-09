Sindromul intestinului iritabil? Această dietă miraculoasă poate fi soluția

06:50

HMD, compania care deține licența pentru telefoanele Nokia, a lansat miercuri un telefon marca Barbie, care are funcții de apeluri și mesaje text și un design clasic de tip „flip". Unicul dezavantaj pentru unii este că nu are acces la internet sau aplicații de social media. Telefonul Barbie HMD are o carcasă roz aprins, se […]