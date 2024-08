Stoianoglo ar putea fi primul cndidat înregistrat în cursa prezidențială – CEC spune că listele cu semnăturile în susținerea lui corespund legii

14:30

În Republica Moldova va fi creat un Registru electronic al Fermierilor. Decizia a fost aprobată de Cabinetul de miniștri. Mai exact, este vorba de un sistem de identificare a aplicanților, dar și a beneficiarilor subvențiilor oferite de stat. În plus, platforma va oferi acces la date despre bunurile, dar și activitatea fermierilor.