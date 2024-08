(VIDEO) Andrei Năstase – la Ungheni: Lumea ne susține, semnează cu drag și își pune speranța că vom reuși să ducem lucrurile la bun sfârșit

12:40

Șefa statului a venit cu un mesaj de Ziua națională a Limbii Române pentru toți participanții care s-au adunat să onoreze limba română la Marea Dictare Națională! Evenimentul, care devine o frumoasă tradiție de 31 august, adună oameni îndrăgostiți de limba română de toate vârstele, din numeroase profesii, din toată Moldova. „Cuvântul are puterea de […]