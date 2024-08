/VIDEO/ Pliante cu dezinformări despre Uniunea Europeană, sistemul ei energetic și pierderea suveranității distribuite la Bălți. Expert: „Statistici care nu sunt bazate pe realitate”

14:50

De la 1 septembrie studenții vor reveni în cămine, până atunci își duc lucrurile personale și își pregătesc camerele ANDREEA CHETREANU, studentă: „Inițial, chiar din primul an, am avut persoane cunoscute care au stat în acest cămin. Știu că are condiții foarte bune de trai și de asta am ales acest cămin. Anul acesta am […]