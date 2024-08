Klaus Iohannis: România trăiește cea mai bună perioadă în relațiile cu Republica Moldova

16:20

Un clip cu vizitatorii parcului de distracții Six Flags Mexico blocați într-un carusel, la 76 de metri înălțime, pe timpul unei furtuni intense a ajuns viral pe internet. În vreme ce unii oameni au reușit să își păstreze calmul, alții au început să țipe de panică. Potrivit TMZ, Six Flags Mexico a primit o mulțime […] Articolul Oameni blocați pe carusel în timpul ploii torențiale la Six Flags Mexico apare prima dată în Subiectul Zilei.