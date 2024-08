(VIDEO)„Iar boierii necinstiți, dolofani și ghiftuiți, știu că votul se câștigă, nu se dă pe mămăligă?!” Janis Mazeiks, felicitare de Ziua Limbii Române

18:30

Sudzucker Moldova, cel mai producător de zahăr din țara noastră, declară că 60% din recolta sa totală de sfeclă de zahăr din acest an este compromisă, din cauza secetei. Compania prognozează un deficit de producție, care va afecta industria zahărului din Republica Moldova. Compania a menționat că poartă discuții cu partenerii săi pentru a găsi […]