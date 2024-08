Una din zece școli din R. Moldova va începe noul an de studii duminică, 1 septembrie

12:10

Peste 1800 de participanți s-au strâns la Marea Dictare Națională desfășurată cu ocazia Zilei Limbii Române. Evenimentul are loc la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, dar și în 15 centre raioanele din țară. Participanții au de scris sub dictare un fragment din „Școala Vieții", de Spiridon Vangheli, transmite IPN.În cuvântul său de salut, președinta