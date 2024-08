LIVE: Conferință de presă susținută de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu și Președintele României, Klaus Iohannis

10:10

Cel mai bun tenismen moldovean Radu Albot a pierdut meciul cu Novak Djokovic în primul tur la US Open, scor 6-2, 6-2, 6-4, după două ore și 8 minute de joc. Pentru Albot meciul cu Djokovic a fost unul istoric și va intra în palmaresul său de jucător profesionist. Radu Albot, cel mai valoros jucător ...