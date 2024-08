foto, video | La mulți ani, limba română! Participare record la Marea Dictare Națională din Chișinău

08:10

Duetul Nichita Naumciuc – Dmitrii Zincenco a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial U23 de canotaj, care se desfășoară în Canada. Ei au înregistrat rezultatul 6:44.57 pe distanța 2 000 metri. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Comitetului Național Olimpic, ei au înregistrat rezultatul 6:44.57 pe distanța de 2000 metri. Aceștia au fost întrecuți …