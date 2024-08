Astăzi este sărbătorită Ziua Limbii Române pe ambele maluri ale Prutului

18:00

Unul dintre cele mai puternice taifunuri care au lovit Japonia în ultimele decenii a atins uscatul joi, omorând cel puţin trei persoane şi provocând pagube semnificative, în special din cauza ploilor torenţiale care au căzut în sudul ţării.Taifunul Shanshan, cu rafale de până la 252 km/h, a ajuns în Japonia prin insula principală din sudul ţării, Kyushu, unde locuiesc 12,5 milioane de oameni, în jurul orei locale 08:00 (23:00 GMT, miercuri). Cel puţin trei morţi şi sute de răniţi după taifunul ShanshanAjuns pe uscat, taifunul a scăzut în intensitate, cu rafale de cel mult 160 km/h, dar pericolul a venit mai ales din cauza ploilor torenţiale, care au declanşat alunecări de teren. Trei membri ai aceleiaşi familii, un cuplu de 70 de ani şi fiul lor în vârstă de 30 de ani, au murit după ce o alunecare de teren le-a acoperit casa în Gamagori, un oraş din centrul prefecturii Aichi.De miercuri, autorităţile nipone au emis cel mai înalt nivel de alertă în unele zone, sfătuind sute de mii de locuitori să-şi părăsească locuinţele şi avertizând cu privire la inundaţii, alunecări de teren şi pătrunderea mării pe terenuri "potenţial letale".În oraşul de coastă Miyazaki s-au înregistrat 25 de răniţi - unii din cauza unei tornade - şi aproape 200 de clădiri avariate, a declarat un oficial local pentru AFP. Three people were killed, more than 70 were injured from the consequences of the powerful #Shanshan #Typhoon in the south-west of Japan, #NHK俳句 with reference to the authoritiesThe energy company #Kyushu Electric reports that about 255 thousand households in seven… pic.twitter.com/UElix3jyOG— News.Az (@news_az) August 29, 2024