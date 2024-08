Stoltenberg, despre incursiunea Uccrainei în regiunea Kursk: Dreptul de a se apăra nu se oprește la graniță

19:20

Guvernul de la Sofia a propus o femeie și un bărbat pentru postul de comisar european, Bulgaria fiind singura țară din Uniunea Europeană care a urmat solicitarea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Politico Europe și BTA. Bulgarian government decided to nominate GERB-UDF's Ekaterina Zaharieva and We Continue the Change-Democratic Bulgaria's Julian Popov for the post