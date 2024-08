Ce pedepse riscă persoanele care utilizează termenul „Transnistria” în stânga Nistrului? Inițiativa înaintată de Krasnoselski

14:00

Deputatul PAS, Vasile Șoimaru, a declarat pe 28 august, la o emisiune TVR, că „va veni momentul când și Republica Moldova va renunța la Mitropolia Moldovei, aflată sub influența Rusiei, la fel cum a făcut Ucraina”. Șoimaru a sugerat că preoții invitați de politicianul fugit Ilan Șor la Moscova, pentru a primi carduri „MIR” cu […] The post Un deputat vrea o lege similară cu cea din Ucraina pentru Mitropolia Moldovei. PAS: Este opinia sa personală appeared first on NewsMaker.