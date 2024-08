video | Telefoanele mobile vor fi interzise în timpul lecțiilor din școli. Anunțul ministrului Dan Perciun

11:40

Okean Elzy, Vama, Subcarpații, Alternosfera, câștigătoarea Eurovision 2023 – Loreen, sunt doar câteva nume care vor urca pe scena de sărbătoare. Seria de concerte va costa visteria statului aproape 10 milioane de lei [peste jumătate de milion de euro], cel puțin asta reiese din informațiile publice de pe portalul achizițiilor, potrivit portalului de investigații RISE …