Comisia pentru Situații Excepționale s-a întrunit în ședință: 11 milioane de lei, alocați pentru reparația unor edificii sociale și drumuri publice

16:20

Regal teatral la Chișinău – ediția a IX-a a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești aduce un program impresionant și valoros de evenimente reunite în jurul idealurilor lumii libere sub genericul CONEXIUNI EUROPENE. Pentru al patrulea an consecutiv, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, de comun acord cu Președintele României, Klaus Iohannis, au acordat Înaltul Patronaj Prezidențial Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, care se va desfășura în acest an, în perioada 10-22 septembrie, la Chișinău.