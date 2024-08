„Dumnezeu nu bate cu bățul!” Tarlev, deși e supărat pe CEC, merge din nou la ei să depună actele pentru prezidențiale, doar că din partea Partidului Viitorul Moldovei

12:20

La Paris s-a dat startul Jocurilor Paralimpice. Până pe 8 septembrie, peste 4 mii de sportivi vor concura pentru cele 549 de medalii puse în joc. Moldova este reprezentată de cinci sportivi, care vor evolua în trei probe. „Admirăm la sportivii noștri curajul, perseverența și pasiunea pentru ceea ce fac – sunt lucruri de care […]