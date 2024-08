Incident la frontieră: medici de pe ambulanță – agresați verbal de un bărbat în timp ce îi acordau ajutor. Ce spune poliția 

11:00

Un grup format din patru bărbați și sora unuia dintre ei, care avea rol de lider, a facilitat intrarea ilegală în Republica Moldova a doi ucraineni apți de luptă, în schimbul sumei de 5.000 de dolari. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul „Sud", aceștia sunt din Basarabeasca și au vârste […]