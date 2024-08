Ziua Limbii Române, marcată cu mare fast în capitală! Programul evenimentelor organizate de Primărie

14:20

Marea problemă a lui Alexandru Stoianoglo este că a fost înaintat de Igor Dodon, ceea ce îi reduce semnificativ șansele de a acumula mai mulți votanți. O spune fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. În cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4, juristul este de părere că Renato Usatîi ar putea fi surpriza acestei campanii electorale. „Stoianoglo are două probleme. Marea problemă a lui este că a fost înaintat de Igor Dodon. Nu contează că Dodon nu are sentință de condamnare, Stoianoglo știe cine-i Dodon. Consider că a făcut un pas greșit. Dacă tot a decis să se lanseze în politică, mai ales ca un candidat neafiliat politic, un candidat justițiar, care luptă pentru promovarea reformei judiciare, nu trebuia în niciun caz să se asocieze cu PSRM și cu Igor Dodon. Putea găsi o altă formulă pentru a capta voturile. Asocierile lui pe zona nostalgico-sovietică îi plafonează capacitatea de a aduna voturi din partea dreaptă a societății. Apariția lui la Memorial cu Dodon pentru mine a însemnat că Dodon a început să-l vopsească în roșu. Nu are șanse să adune simpatie, nu vorbesc a intelectualității, dar a tineretului, care nu este nici pe departe dodonist. A pornit cu un pas greșit. Nu spun că nu ar avea potențial”, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale.În același timp, energetica lui Renato Usatîi este total diferită și prinde la public, spune Alexandru Tănase. Constituționalistul este de părere că liderul Partidului Nostru este cel mai colorat politician din Moldova, are flerul de politician și nu te plictisești să-l urmărești. Tănase crede că Usatîi ar putea să furnizeze o surpriză în aceste alegeri, pentru că mesajele sale ar prinde la anumită categorie de oameni.„Să nu credeți că Usatîi o să stea și o să doarmă în această campanie, el fiind din același bazin electoral, va rupe cu dinții și se va bate pentru fiecare vot. Energetica lui este puțin diferită. Ideea inițială de a candida ca un candidat neafiliat - chiar ar fi fost curios să vedem din punct de vedere sociologic și politic câte voturi ar aduna un candidat neafiliat politic, alolingv, care învață limba română. Acum, după ce a început procesul de vopsire în roșu, eu cred că șansele lui Stoianoglo se cam topesc. Ce ține de Usatîi, eu cred că este cel mai colorat candidat din Moldova. Are flerul acesta de politician, are replică, nu te plictisești să îl urmărești. Eu cred că nu ar fi corect ca el să fie exclus din ecuație. Mesajele sale sunt puțin ciudate, ceea ce ține de dictatură, pentru mine, dar oamenii sunt diferiți. El ar putea furniza o surpriză în această campanie electorală”, mai spune Alexandru Tănase.