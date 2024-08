În Nisporeni vor fi deconectări de lumină. Află detalii despre străzile afectate

09:00

O adolescentă de 13 ani a ars de vie după ce locuința în care se afla a luat foc. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din primele investigații s-a stabilit că fata avea dizabilități, iar în momentul producerii incendiului aceasta se afla singură în casă, transmite IPN. Cazul a... The post O adolescentă a ars de vie într-un incendiu izbucnit în casă appeared first on ALBASAT.