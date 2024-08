Ucraina a închis patru reactoare după atacul rușilor; Șeful AIEA: „Consecinţele unui accident nuclear pot fi dezastruoase”

16:50

Andrey Rublev, revenire de zile mari la US Open Andrey Rublev, numărul 6 ATP, a reuşit o remontadă de zile mari în duelul cu francezul Rinderkench, în turul secund la US Open. De fapt, mulţi specialişti anticipau un US Open bun pentru rus, dar acesta a fost la un pas să fie eliminat încă din runda a doua de un sportiv mult mai slab clasat. Francezul a condus cu 2-0 la seturi, dar Andrey s-a regrupat şi a izbutit să întoarcă soarta partidei într-un meci de 4 ore şi 9 minute. Prestaţia rusului din...