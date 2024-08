Cursul valutar oficial la 30.08.2024

11:20

Lotul Republicii Moldova a obținut o medalie de bronz și o mențiune de onoare în cadrul Olimpiadei Europene la Informatică pentru Juniori (EJOI), ediția a VIII-a. Premierea câștigătorilor a avut loc în cadrul unui eveniment festiv, transmite IPN. Medalia de bronz a fost obținută de Alexei Baca, elev la Gimnaziul...