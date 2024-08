Președintele României Klaus Iohannis vine la Chișinău, de Ziua Limbii Române

18:00

Procurorii francezi l-au eliberat, miercuri, 28 august, pe directorul general al platformei Telegram, Pavel Durov, după patru zile de interogatoriu, informează Associated Press. Măsura de arestare a lui Durov a fost ridicată de un judecător de instrucție, iar acesta urmează să fie adus în fața instanței pentru o primă înfățișare și un posibil rechizitoriu, a anunțat Parchetul […] The post Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a fost eliberat din arest appeared first on NewsMaker.