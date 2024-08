Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu ar putea degreva din funcție – Când să va întâmpla asta

11:40

Moldelectrica anunță despre perturbații în sistemul electroenergetic al blocului comun Ucraina – R. Moldova urmare a atacurilor armatei ruse asupra infrastructurii critice ucrainene. „La moment, situația este sub control. Avem generare locală suficientă pentru a aplana perturbațiile neînsemnate", se menționează în mesaj. Amintim că Ucraina s-a aflat luni dimineaţă sub alerte aeriene, după mai multe ... Atac cu rachete ruse în infrastructura critică a Ucrainei – Moldelectrica: Există perturbații în sistemul electroenergetic al blocului comun Moldova – Ucraina