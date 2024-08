Eșecul din Donbas pare inevitabil

15:30

Spre deosebire de comflictele de amploare din secolul al XX-lea, linia frontului modern are mai degrabă un caracter difuz, trupele nefiind în siguranță nici măcar cu zeci de kilometri distanță în spatele câmpului de luptă. În plus, facilitățile civile care contribuie indirect la efortul de război nu au fost nicicând mai vulnerabile în fața atacurilor