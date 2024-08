Ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks, a devenit cetățean de onoare al municipiului Ungheni

14:30

În lume există 172 300 de persoane care dețin active cripto în sumă de cel puțin 1 milion de dolari americani. Numărul lor practic s-a dublat timp de un an (+95%). Informația se conține în cel mai recent raport Crypto Wealth Report 2024, prezentat de compania Henley & Partners. În rândul cripto milionarilor sunt 325 […]The post Henley & Partners: În lume sunt 172 300 de cripto milionari appeared first on Omniapres.