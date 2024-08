Fără Pleșca la alegerile prezidențiale? Curtea de Apel Chișinău a menținut decizia CEC de a nu-i înregistra grupul de inițiativă

12:00

Restaurarea Filarmonicii Naționale, distrusă de un incendiu în urmă cu patru ani, este imposibilă. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a afirmat într-un interviu pentru NewsMaker că a discutat cu Banca Europeană de Investiții pentru a construi o nouă filarmonică. El speră ca, pe 24 septembrie, când se împlinesc patru ani de la tragicul eveniment, să poată […]