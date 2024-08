(VIDEO) 20 de troleibuze noi în Chișinău, 41 de ambulanțe pentru urgențe, Cod Gaben: vânt și ploi/ Știri NewsMaker

10:00

Cod galben de caniculă la sfârșit de august. Avertizarea, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a intrat deja în vigoare. Sunt așteptate maxime de până la +33°C. Serviciul Hidrometeorologic din Republica Moldova a emis o nouă avertizare – cod galben de caniculă. Fenomenul este valabil pe întreg teritoriul țării, pe data de 28 august. Potrivit Serviciului, […] The post Caniculă la sfârșit de august: a fost emis cod galben pe întreg teritoriul R. Moldova appeared first on NewsMaker.