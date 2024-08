Japonia: un taifun puternic a luat viața a 3 persoane și a rănit altele 40. Se va apropia și de capitala niponă VIDEO

00:00

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat, pe 27 august, că are un plan pentru a învinge Rusia. El a spus că unul din punctele acestui plan a început să fie implementat, relatează BBC. „Una dintre direcțiile [planului], din care o parte a fost deja finalizată, este regiunea Kursk. A doua direcție este locul strategic al […] The post Zelenski ar avea un plan pentru a învinge Rusia. Unul dintre puncte – ofensiva din Kursk appeared first on NewsMaker.