FOTO, VIDEO 41 de ambulanțe noi vor ajunge în mai multe localități din țară. „Vom echipa cap-coadă sistemul medical”

17:20

Miercuri, 28 august, a fost deschis Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, eveniment finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României pentru a treia oară consecutiv. Târgul are loc la Centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul are loc sub înaltul patronaj al președinților Maia […] Articolul Sărbătoarea cărții românești, finanțată de DRRM la Chișinău. Dupu: Pod cultural între România și Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.