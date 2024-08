Solistul trupei Okean Elzy, felicitare în limba română în PMAN. A evoluat cu drapelele Moldovei și Ucrainei VIDEO

16:50

Satoshi, Dara și trupa Magnat & Feoctist au lansat o piesă despre Republica Moldova, pe 27 august – de Ziua Independenței. În videoclipul piesei, cu denumirea „Cer senin”, s-au filmat mai multe personalități cunoscute din Republica Moldova, printre care: actorul și regizorul Mihai Fusu, arcașul Dan Olaru, interpreta Ana Cernicova, prezentatorul TV Andrei Porubin, actrița […] The post VIDEO Satoshi, Dara și trupa Magnat & Feoctist au lansat o piesă de Ziua Independenței: „Moldova nu e loc, e un popor” appeared first on NewsMaker.