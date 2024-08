Primăria Orhei va oferi compensații locuitorilor afectați de majorarea tarifelor la apă și canalizare de către ANRE

14:10

Echipa orașului Nisporeni este deținătoarea Cupei Raionului Nisporeni 2024. Ultimul act al competiției s-a desfășurat pe Stadionul Orășenesc Nisporeni. În meciul final, s-au întâlnit echipele Or. Nisporeni și F.C. Valea-Trestieni. Formația Or. Nisporeni a reușit să se impună cu scorul de 2-1, cucerind astfel trofeul. Golurile au fost marcate de Ion Cebotari, Crudu Mihai și […] Post-ul Echipa or. Nisporeni cucerește Cupa Raionului 2024 apare prima dată în Provincial.