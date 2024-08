Programul de tichete de vacanță din România ar putea fi extins în Republica Moldova

10:10

Începând din vara anului următor, cetățenii britanici vor fi nevoiți să plătească o taxă în valoare de 7 euro înainte de a intra într-o țară Schengen. Vor fi exceptați cei cu vârsta sub 18 ani și persoanele de peste 70 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Sistemul european de informații și de autorizare privind … The post Britanicii vor plăti o taxă pentru călătoriile în UE first appeared on ZUGO. Articolul Britanicii vor plăti o taxă pentru călătoriile în UE apare prima dată în ZUGO.