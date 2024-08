Kremlinul avertizează Europa că va plăti mai mult pentru gaze, dacă Ucraina nu prelungeşte acordul de tranzit

09:30

237 de avioane care ar fi trebuit să decoleze și să aterizeze pe un aeroport din Japonia au avut întârzieri după ce un magazin a raportat dispariția unei perechi de foarfece, potrivit NBC News, citat de Digi24. Toate zborurile interne din din Aeroportul New Chitose, unul dintre cele mai mari aeroporturi